Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 12986 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 24055 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 18807 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 18895 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 19182 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 27138 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18541 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21633 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36313 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25256 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 7582 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 5080 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 4524 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 12111 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 6174 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 27138 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 24407 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 26329 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36313 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 48553 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виталий Кличко
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Эстония
Швеция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 12589 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 14887 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 16393 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 18384 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 34321 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
Сериал

Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за 11 февраля. Погибло 770 оккупантов и уничтожено 1442 БПЛА.

Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки

За сутки 11 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 770 солдат и 1442 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1250150 (+770) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11662 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 24025 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 37213 (+65)
          • РСЗО ‒ 1641 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1299 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 132153 (+1442)
                    • крылатые ракеты ‒ 4270 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78141 (+172)
                            • специальная техника ‒ 4070 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22153 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины