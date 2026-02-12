Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за 11 февраля. Погибло 770 оккупантов и уничтожено 1442 БПЛА.
За сутки 11 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 770 солдат и 1442 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1250150 (+770) человек ликвидировано
- танков ‒ 11662 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24025 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 37213 (+65)
- РСЗО ‒ 1641 (+3)
- средства ПВО ‒ 1299 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 132153 (+1442)
- крылатые ракеты ‒ 4270 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78141 (+172)
- специальная техника ‒ 4070 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
