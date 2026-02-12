Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки

За сутки 11 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 770 солдат и 1442 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1250150 (+770) человек ликвидировано

танков ‒ 11662 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 24025 (+5)

артиллерийских систем ‒ 37213 (+65)

РСЗО ‒ 1641 (+3)

средства ПВО ‒ 1299 (+1)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 132153 (+1442)

крылатые ракеты ‒ 4270 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78141 (+172)

специальная техника ‒ 4070 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

