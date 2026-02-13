$42.990.04
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 8680 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 27393 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 40038 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 34302 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 27474 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38072 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 61424 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41539 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 61748 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
54 боевых столкновения на фронте, враг активно атакует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 38 просмотра

С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, совершив артиллерийские обстрелы и атаки.

54 боевых столкновения на фронте, враг активно атакует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Буда-Воробьевская Черниговской области; Волфино, Ястребщина, Рогизно, Кружок, Рыжевка, Бачевск Сумской области 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом, противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах Грековки и Дробышево. Одно боестолкновение продолжается. 

На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Степановки. 

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 14 атак.

На Александровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Железнодорожное. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудару управляемыми авиабомбами подвергся район населенного пункта Запорожец.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки12.02.26, 07:30 • 3772 просмотра

Антонина Туманова

