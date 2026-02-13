54 боевых столкновения на фронте, враг активно атакует на трех направлениях - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, совершив артиллерийские обстрелы и атаки.
Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Буда-Воробьевская Черниговской области; Волфино, Ястребщина, Рогизно, Кружок, Рыжевка, Бачевск Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом, противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах Грековки и Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Степановки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 14 атак.
На Александровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Железнодорожное. Шесть боестолкновений еще продолжаются.
На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудару управляемыми авиабомбами подвергся район населенного пункта Запорожец.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
