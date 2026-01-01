45 бойових зіткнень на фронті: ворог здійснив два важкі штурми в районі Антонівського мосту

$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 10672 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 11441 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 11295 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 85705 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 102497 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39123 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38239 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33725 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27405 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 15222 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 14690 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 59977 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 12718 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 10006 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 9856 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 85699 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 50851 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 87424 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 85343 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Італія
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 3916 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 20140 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 21873 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 50851 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 22252 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Truth Social

45 бойових зіткнень на фронті: ворог здійснив два важкі штурми в районі Антонівського мосту

Київ • УНН

 • 110 перегляди

З початку доби зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог здійснив по дев'ять атак на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також ворог двічі намагався штурмувати в районі Антонівського мосту.

45 бойових зіткнень на фронті: ворог здійснив два важкі штурми в районі Антонівського мосту

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45. Ворог здійснив по дев'ять атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, а також двічі намагався штурмувати в районі Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Малушине, Біла Береза, Рижівка, Нововасилівка, Шалигине, Українське, Вовківка, Кучерівка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув керовану авіабомбу, також здійснив 44 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз атакував укріплення наших захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник наступальних дій наразі не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське. Сили оборони вже відбили дев’ять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили сім атак ворога у районах населених пунктів Вороне, Вишневе та Рибне, ще одне боєзіткнення триває. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районі Гуляйполя, одне з яких на даний час продовжується. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки та Варварівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми в районі Антонівського мосту.

російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ01.01.26, 10:06 • 2676 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Прилуки
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна