45 боевых столкновений на фронте: враг совершил два тяжелых штурма в районе Антоновского моста

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45. Враг совершил по девять атак на Покровском и Константиновском направлениях, а также дважды пытался штурмовать в районе Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Малушино, Белая Береза, Рыжевка, Нововасильевка, Шалыгино, Украинское, Волковка, Кучеровка Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиационный удар, сбросил управляемую авиабомбу, также совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал укрепления наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Новодяное, Мирное, Колодези, Заречное и Ямполь. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

На Славянском и Краматорском направлениях противник наступательных действий пока не проводил.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское. Силы обороны уже отбили девять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении наши защитники отбили семь атак врага в районах населенных пунктов Вороне, Вишневое и Рыбное, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районе Гуляйполя, одно из которых в настоящее время продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки и Варваровка.

На Ореховском направлении с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в районе Антоновского моста.

