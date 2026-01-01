45 боевых столкновений на фронте: враг совершил два тяжелых штурма в районе Антоновского моста

$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 10523 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 11323 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 11186 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 85434 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 102230 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 39071 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38207 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33704 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27388 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 15222 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 14691 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 59978 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 12719 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 10007 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 9690 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 85432 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 50750 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 87344 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 85266 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 3838 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 20101 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 21842 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 50755 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 22220 просмотра
45 боевых столкновений на фронте: враг совершил два тяжелых штурма в районе Антоновского моста

Киев • УНН

 • 38 просмотра

С начала суток зафиксировано 45 боевых столкновений, враг совершил по девять атак на Покровском и Константиновском направлениях. Также враг дважды пытался штурмовать в районе Антоновского моста.

45 боевых столкновений на фронте: враг совершил два тяжелых штурма в районе Антоновского моста

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45. Враг совершил по девять атак на Покровском и Константиновском направлениях, а также дважды пытался штурмовать в районе Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Малушино, Белая Береза, Рыжевка, Нововасильевка, Шалыгино, Украинское, Волковка, Кучеровка Сумской области

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиационный удар, сбросил управляемую авиабомбу, также совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал укрепления наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Новодяное, Мирное, Колодези, Заречное и Ямполь. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

На Славянском и Краматорском направлениях противник наступательных действий пока не проводил.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское. Силы обороны уже отбили девять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении наши защитники отбили семь атак врага в районах населенных пунктов Вороне, Вишневое и Рыбное, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районе Гуляйполя, одно из которых в настоящее время продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки и Варваровка.

На Ореховском направлении с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в районе Антоновского моста.

российские оккупанты понесли значительные потери в 2025 году: отчет Генштаба ВСУ01.01.26, 10:06 • 2674 просмотра

Антонина Туманова

