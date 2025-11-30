$42.190.00
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
15:17 • 21111 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 24221 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 26757 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 27891 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 31913 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 39743 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 31739 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
29 листопада, 15:10 • 27419 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23996 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

Київ • УНН

 • 48 перегляди

З початку доби 30 листопада на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. Противник здійснив 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.

155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

З початку доби 30 листопада на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко28.11.25, 02:57 • 20337 переглядiв

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Протягом цієї доби на Покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 70 - безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено 14 укриттів для особового складу

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.

Нагадаємо

29 листопада російські війська втратили у війні в Україні 1160 солдатів, 29 крилатих ракет та 508 БпЛА.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5474 перегляди

Вадим Хлюдзинський

