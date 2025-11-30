$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 13011 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 24191 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 20190 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 20285 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 19885 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15784 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15583 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14279 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14857 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15259 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Генштаб: російські війська втратили понад тисячу солдатів та 29 крилатих ракет за добу

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

29 листопада російські війська втратили 1160 солдатів, 29 крилатих ракет та 508 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.25 становлять 1172860 осіб.

Генштаб: російські війська втратили понад тисячу солдатів та 29 крилатих ракет за добу

За добу 29 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1160 солдатів, 29 крилатих ракет та 508 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1172860 (+1160) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11386 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23672 (+14)
        • артилерійських систем ‒ 34740 (+7)
          • РСЗВ ‒ 1552 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 430 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85851 (+508)
                    • крилаті ракети ‒ 4024 (+29)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68512 (+49)
                            • спеціальна техніка ‒ 4010 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

                              Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"27.11.25, 01:00 • 4548 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна