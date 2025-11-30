Генштаб: российские войска потеряли более тысячи солдат и 29 крылатых ракет за сутки

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 11894 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 21782 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 18795 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 19047 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 18900 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15389 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15232 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14175 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14776 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15175 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
93%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания АльянсаPhoto29 ноября, 19:57 • 4944 просмотра
Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных домаPhoto29 ноября, 20:20 • 6198 просмотра
Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции29 ноября, 20:38 • 5692 просмотра
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 5632 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 4492 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 17119 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 67142 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52751 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 60352 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 58869 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Махмуд Аббас
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 17119 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36439 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54063 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73629 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105316 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Социальная сеть
Дипломатка

Генштаб: российские войска потеряли более тысячи солдат и 29 крылатых ракет за сутки

Киев • УНН

 • 12 просмотра

29 ноября российские войска потеряли 1160 солдат, 29 крылатых ракет и 508 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 составляют 1172860 человек.

Генштаб: российские войска потеряли более тысячи солдат и 29 крылатых ракет за сутки

За сутки 29 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1160 солдат, 29 крылатых ракет и 508 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1172860 (+1160) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11386 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23672 (+14)
        • артиллерийских систем ‒ 34740 (+7)
          • РСЗО ‒ 1552 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 430 (+2)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85851 (+508)
                    • крылатые ракеты ‒ 4024 (+29)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68512 (+49)
                            • специальная техника ‒ 4010 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              Из-за значительных потерь Россия бросает на штурм Покровска резервные силы - Группировка войск "Восток"27.11.25, 01:00 • 4548 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина