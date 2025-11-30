Генштаб: российские войска потеряли более тысячи солдат и 29 крылатых ракет за сутки
Киев • УНН
29 ноября российские войска потеряли 1160 солдат, 29 крылатых ракет и 508 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 составляют 1172860 человек.
За сутки 29 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1160 солдат, 29 крылатых ракет и 508 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1172860 (+1160) человек ликвидировано
- танков ‒ 11386 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23672 (+14)
- артиллерийских систем ‒ 34740 (+7)
- РСЗО ‒ 1552 (+2)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 430 (+2)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85851 (+508)
- крылатые ракеты ‒ 4024 (+29)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68512 (+49)
- специальная техника ‒ 4010 (0)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
