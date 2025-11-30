155 боевых столкновений с начала суток: где враг досаждал ВСУ больше всего в последний день осени

С начала суток 30 ноября на фронте произошло 155 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 48 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых авиабомб, совершил 3448 обстрелов и 3118 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиабомбы, а также совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг совершил 11 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

На Славянском направлении наши воины отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

В течение этих суток на Покровском направлении агрессор совершил 57 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиа и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 70 - безвозвратно. Уничтожены две единицы автомобильной техники, пушка, два квадроцикла, единица специальной техники, пять средств связи, 19 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены 14 укрытий для личного состава - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили 18 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода. Еще один бой продолжается. Авиаудару противника подверглось Тихое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в сторону Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районе Сладкого. Авиаударам врага подверглись Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Косовцево.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Лукьяновское, Григоровское.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в направлении Антоновского моста, получил отпор. Под авиаударами врага оказались Казацкое и Одрадокаменка.

