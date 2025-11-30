$42.190.00
18:02 • 18763 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 22278 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 25144 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 27615 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 28596 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 32243 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40008 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 31962 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27516 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24064 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
155 боевых столкновений с начала суток: где враг досаждал ВСУ больше всего в последний день осени

Киев • УНН

 • 750 просмотра

С начала суток 30 ноября на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений. Противник совершил 48 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых авиабомб, 3448 обстрелов и 3118 ударов дронами-камикадзе.

155 боевых столкновений с начала суток: где враг досаждал ВСУ больше всего в последний день осени

С начала суток 30 ноября на фронте произошло 155 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 48 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых авиабомб, совершил 3448 обстрелов и 3118 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиабомбы, а также совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг совершил 11 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - Свириденко28.11.25, 02:57 • 20345 просмотров

На Славянском направлении наши воины отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

В течение этих суток на Покровском направлении агрессор совершил 57 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиа и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 70 - безвозвратно. Уничтожены две единицы автомобильной техники, пушка, два квадроцикла, единица специальной техники, пять средств связи, 19 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены 14 укрытий для личного состава

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили 18 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода. Еще один бой продолжается. Авиаудару противника подверглось Тихое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в сторону Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районе Сладкого. Авиаударам врага подверглись Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Косовцево.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Лукьяновское, Григоровское.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в направлении Антоновского моста, получил отпор. Под авиаударами врага оказались Казацкое и Одрадокаменка.

Напомним

29 ноября российские войска потеряли в войне в Украине 1160 солдат, 29 крылатых ракет и 508 БПЛА.

Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран28.11.25, 23:48 • 5496 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград