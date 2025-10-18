128 бойових зіткнень на фронті: авіація та артилерія знищили сім районів скупчення ворога

Протягом минулої доби, 17 жовтня на росыйсько-українському фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони знищили сім районів скупчення особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Найгарячіша ситуація на Покровському та Південно-Слобожанському напрямку напрямках. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Степногірськ та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

