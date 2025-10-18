128 боевых столкновений на фронте: авиация и артиллерия уничтожили семь районов скопления врага

За прошедшие сутки, 17 октября, на российско-украинском фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили семь районов скопления личного состава, вооружения и военной техники противника. Самая горячая ситуация на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 6024 дрона-камикадзе и совершили 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в районах Переездного, Григоровки, Дроновки и Ямполя противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Молодецкое, Мирноград, Новоекономическое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Филиа и в направлении Новопавловки и Покровска.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Снежное, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

