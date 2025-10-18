128 боевых столкновений на фронте: авиация и артиллерия уничтожили семь районов скопления врага

$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 17436 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 38986 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 30791 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 35693 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 29330 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 22145 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 20702 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17727 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19885 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 21418 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.8м/с
76%
752мм
Популярные новости
Подрыв "Северного потока": Венгрия возмущена решением Польши, реакция не заставила себя ждать17 октября, 20:53 • 6430 просмотра
Двое пророссийских пропагандистов разоблачены на Ровенской АЭС17 октября, 21:17 • 15351 просмотра
Зеленский после встречи с Трампом: "Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, и начать говорить"Video17 октября, 21:40 • 6060 просмотра
Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта18 октября, 00:09 • 3172 просмотра
Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN01:32 • 21610 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 71662 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 96229 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 123213 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 89010 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 113567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Александр Стабб
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 26304 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 34238 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 62876 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 110277 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 86108 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс
Truth Social
Северный поток

128 боевых столкновений на фронте: авиация и артиллерия уничтожили семь районов скопления врага

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В течение суток 17 октября на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили семь районов скопления личного состава, вооружения и военной техники врага.

128 боевых столкновений на фронте: авиация и артиллерия уничтожили семь районов скопления врага

За прошедшие сутки, 17 октября, на российско-украинском фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили семь районов скопления личного состава, вооружения и военной техники противника. Самая горячая ситуация на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 6024 дрона-камикадзе и совершили 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в районах Переездного, Григоровки, Дроновки и Ямполя противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Молодецкое, Мирноград, Новоекономическое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Филиа и в направлении Новопавловки и Покровска.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Снежное, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может противостоять российским баллистическим ударам собственными системами ПВО. Для этого необходимо давление на Россию, в частности пакет соответствующего оружия.

Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN18.10.25, 03:32 • 21670 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Константиновка
Краматорск
Сумы
Купянск