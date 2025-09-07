Женщина погибла после атаки на Ореховскую общину
Киев • УНН
Россия атаковала Ореховскую общину управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина. В Новопавловке разрушены дома, судьба мужчины неизвестна.
В воскресенье, 7 сентября, Россия атаковала Ореховскую общину. В результате обстрела погибла женщина. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Женщина погибла, судьба мужчины неизвестна - враг атаковал Ореховскую общину
По словам Федорова, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Новопавловке. Разрушены дома.
Напомним
Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий.
Также в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.
Кроме того, ночью 7 сентября армия РФ обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.
Ночью 7 сентября подвергся вражеской атаке и Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.
В Одессе в результате ночной атаки российских БпЛА повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях.