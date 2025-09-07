Женщина погибла после атаки на Ореховскую общину

В воскресенье, 7 сентября, Россия атаковала Ореховскую общину. В результате обстрела погибла женщина. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Женщина погибла, судьба мужчины неизвестна - враг атаковал Ореховскую общину - говорится в сообщении.

По словам Федорова, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Новопавловке. Разрушены дома.

Напомним

Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий.

Также в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

Кроме того, ночью 7 сентября армия РФ обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.

Ночью 7 сентября подвергся вражеской атаке и Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.

В Одессе в результате ночной атаки российских БпЛА повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях.