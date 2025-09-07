$41.350.00
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 46108 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 68409 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 61776 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 46592 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 51768 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 65619 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36058 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43510 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46917 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Женщина погибла после атаки на Ореховскую общину

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Россия атаковала Ореховскую общину управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина. В Новопавловке разрушены дома, судьба мужчины неизвестна.

Женщина погибла после атаки на Ореховскую общину

В воскресенье, 7 сентября, Россия атаковала Ореховскую общину. В результате обстрела погибла женщина. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Женщина погибла, судьба мужчины неизвестна - враг атаковал Ореховскую общину

- говорится в сообщении.

По словам Федорова, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Новопавловке. Разрушены дома.

Напомним

Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий.

Также в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

Кроме того, ночью 7 сентября армия РФ обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.

Ночью 7 сентября подвергся вражеской атаке и Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.

В Одессе в результате ночной атаки российских БпЛА повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях.

