Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду

6 вересня, 19:15 • 27811 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 46011 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 68285 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 61686 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 46552 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 51740 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 65582 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36051 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43503 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46911 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА00:36 • 16382 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)01:43 • 15515 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко01:55 • 10323 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки02:43 • 11226 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40 • 10997 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 68285 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 61686 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 65582 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 45636 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 68536 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Іван Федоров
Олег Кіпер
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Дарницький район
Святошинський район
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 13154 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 46560 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 100130 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 44188 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 48357 перегляди
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Росія атакувала Оріхівську громаду керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка. У Новопавлівці зруйновані будинки, доля чоловіка невідома.

Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду

У неділю, 7 вересня росія атакувала Оріхівську громаду. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Жінка загинула, доля чоловіка невідома - ворог атакував Оріхівську громаду

- йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки.

Нагадаємо

Російська армія в ніч на 7 вересня атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств. 

Також у ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

Крім того, вночі 7 вересня армія рф обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.

Вночі 7 вересня зазнав ворожої атаки й Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.

В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Кривий Ріг
Кременчук
Запоріжжя
Одеса
Київ