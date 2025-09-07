Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду
Київ • УНН
Росія атакувала Оріхівську громаду керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка. У Новопавлівці зруйновані будинки, доля чоловіка невідома.
У неділю, 7 вересня росія атакувала Оріхівську громаду. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Жінка загинула, доля чоловіка невідома - ворог атакував Оріхівську громаду
За словами Федорова, росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки.
Нагадаємо
Російська армія в ніч на 7 вересня атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств.
Також у ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.
Крім того, вночі 7 вересня армія рф обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.
Вночі 7 вересня зазнав ворожої атаки й Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.
В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.