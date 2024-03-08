Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение и надежду, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя.
Президент Владимир Зеленский заявил, что верит и надеется, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, улучшила ли замена некоторых генералов ситуацию на поле боя, Зеленский ответил: "Я в это верю и очень надеюсь и это нормальная ситуация. Идет война, иногда надо делать шаги перезагрузки".
Дополнение
Зеленский в феврале провел кадровые изменения в военных, в частности назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
Назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ, командующего Сил логистики ВСУ.
Также Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы
Популярные
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов
Публикации
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение и надежду, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя.
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль
Украина ожидает в марте 2024 года получить от Европейской Комиссии переговорные рамки по вступлению в ЕС. Украинское правительство выполнило необходимые рекомендации.
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны
По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника
российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ
Президент Украины Зеленский прибыл на встречу с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить расширение Черноморской зерновой инициативы.
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР
Беглый олигарх Константин Жеваго готовит масштабную дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований, которое расследует его вероятные попытки довести до банкротства Полтавский горно-обогатительный комбинат, чтобы сохранить свои личные активы и избежать финансовых обязательств.
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА
По данным украинских властей, в результате атаки российского беспилотника на село Ольговка Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения.
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт
В Николаевской области заработала мобильная аптека, которая обеспечит доступ к лекарствам, в том числе по программе "Доступные лекарства", для жителей пяти прифронтовых населенных пунктов.
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы
После высокого уровня загрязнения утром, качество воздуха в Киеве вернулось к нормальному уровню, низкий уровень загрязнения наблюдался до 14:30 по данным городской администрации.