Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит и надеется, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, улучшила ли замена некоторых генералов ситуацию на поле боя, Зеленский ответил: "Я в это верю и очень надеюсь и это нормальная ситуация. Идет война, иногда надо делать шаги перезагрузки".

Дополнение

Зеленский в феврале провел кадровые изменения в военных, в частности назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.

Назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ, командующего Сил логистики ВСУ.

Также Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.