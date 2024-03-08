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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:40  •  4485 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение и надежду, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит и надеется, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, улучшила ли замена некоторых генералов ситуацию на поле боя, Зеленский ответил: "Я в это верю и очень надеюсь и это нормальная ситуация. Идет война, иногда надо делать шаги перезагрузки".

Дополнение

Зеленский в феврале провел кадровые изменения в военных, в частности назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.

Назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ, командующего Сил логистики ВСУ.

Также Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
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