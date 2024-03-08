Зеленський вірить та сподівається, що заміна генералів покращила ситуацію на полі бою
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив переконання і сподівання, що заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить та сподівається, що заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою. Про це він сказав в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, чи заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою, Зеленський відповів: "Я в це вірю та дуже сподіваюсь і це нормальна ситуація. Йде війна, іноді треба робити кроки перезавантаження".
Доповнення
Зеленський у лютому провів кадрові зміни у військових, зокрема призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.
Призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ, командувача Сил логістики ЗСУ.
Також Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.