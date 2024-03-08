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Зеленський вірить та сподівається, що заміна генералів покращила ситуацію на полі бою

Київ • УНН

 • 26511 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання і сподівання, що заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою.

Зеленський вірить та сподівається, що заміна генералів покращила ситуацію на полі бою

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить та сподівається, що заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою. Про це він сказав в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою, Зеленський відповів: "Я в це вірю та дуже сподіваюсь і це нормальна ситуація. Йде війна, іноді треба робити кроки перезавантаження".

Доповнення

Зеленський у лютому провів кадрові зміни у військових, зокрема призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.

Призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ, командувача Сил логістики ЗСУ.

Також Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Сухопутні війська України
Олександр Павлюк
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
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