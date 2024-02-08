Призначення Сирського замість Залужного: експерти розповіли, чого очікувати від кадрових змін

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного. УНН вирішив дізнатися у військових екпертів, як кадрові зміни вплинуть на військових та українців.

"Будь-яка ротація, будь-яка зміна керівництва, звичайно, лише посилить наше угрупування і треба сказати, що якраз відповідальним за весь східний фронт був Олександр Сирський. Очевидно, що його досвід в стримуванні ворога, і його досвід в протидії, а саме на сході, де найбільш запекло діють росіяни, потрібно масштабувати на всю лінію фронту, на командування всіма Збройними силами України", - сказав Сергій Кузан в коментарі УНН.

Він наголосив, що від заміни головнокомандувачів не станеться кардинальних змін на фронті.

"Не буде ніяких кардинальних змін, тому що є об’єктивні закони війни. Кожен етап цієї війни потребує вже нового бачення і відповідно нового менеджменту. Під конкретний етап у 2024 році Президент прийняв рішення. Були на розгляді кілька кандидатур і очевидно, що саме кандидатура Олександра Сирського виявилась найбільш відповідною. Тобто його бачення ведення війни протягом війни і його успішний досвід, а я нагадаю, що саме він (Сирський - ред.) організував успішну оборонну кампанію по обороні Києва та Київської області. Він організував успішну наступальну операцію - це Харківська операція, яка дійсно була смілива. Власне цей досвід і його бачення ведення війни на цей рік виявилися найбільш відповідними до часу", - додає експерт.

Експерт наголошує, що завдяки приходу нової команди разом з Сирським, у майбутньому можна буде побачити багато нових перемог і багато знищених росіян протягом 2024 року.

Кузан також зазначив, що попри відставку Залужного, в нього залишається підтримка серед українців.

"Ми всі не просто поважаємо, а любимо Валерія Федоровича. Але ми повинні пам’ятати, що війна і наші Збройні сили це є прерогатива Президента. Тобто тут не має жодної протидії і нам потрібно розглядати ці речі не як якесь суперництво, а як звичайна ротація зі звичайним підбором відповідних кандидатур. Генерал Валерій Залужний нікуди не пропадає. Очевидно, що його досвід, знання, вміння будуть надалі застосовуватися у Силах оборони України для того, щоб підсилити наші воєнні спроможності", - додає Кузан.

Окрім того, він зазначив, що є певний штучний ажіотаж навколо відставки Залужного.

"Будь-які зміни сприймаються дуже насторожено, але знаєте, тим ми і відрізняємося від росіян, що на відміну від їхнього вічного валєрія гєрасімова, який знищив навколо себе будь-яких фігур, які би могли його замінити, представити якесь нове бачення", - додає військовий експерт.

Військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі УНН зазначив, що на першому етапі призначення Сирського може мати негативний вплив на ситуацію на фронті через те, що командувачу необхідно буде пару днів для прийняття справ.

"Негативно, не тому що хтось гірше, а хтось краще, а тому, що росіяни зможуть спробувати скористатися цим моментом, коли один командувач звільнився, а інший приходить на нове місце і будь-яка людина потребує певний час, щоб опанувати цю справу. Це може викликати ускладнення на фронті в саме цей період, коли будуть прийматися справи", - зазначив Гетьман.

Гетьман розповів, що багато військовослужбовців підтримують рішення про заміну Головнокомандувача.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначив, що відставка Залужного "це найгірше, що можна було очікувати"

"Що я можу сказати? Це найгірше, що можна було очікувати. Я думаю, що це (відставка Залужного - ред.) дуже сильно деморалізує війська. І ми це відчуємо від ситуації на лінії фронту", - сказав Жданов.

Він зазначив, що відставка Залужного вплине на українське суспільство.

"Ми ж бачили першу реакцію, коли з’явилися перші повідомлення стосовно відсторонення генерала Залужного з посади. Я думаю, що зараз реакція буде, можливо, не така бурхлива як в перший раз, але вона буде більш глибока і більш тривала по часу. Це не закінчиться завтра чи післязавтра. Люди відмітять цей крок з боку політичного керівництва країни", - додає експерт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.

Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.

Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.