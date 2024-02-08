Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Президент Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного. УНН решил узнать у военных экпертов, как кадровые изменения повлияют на военных и украинцев.

"Любая ротация, любая смена руководства, конечно, только усилит нашу группировку и надо сказать, что как раз ответственным за весь восточный фронт был Александр Сырский. Очевидно, что его опыт в сдерживании врага, и его опыт в противодействии, а именно на востоке, где наиболее ожесточенно действуют россияне, нужно масштабировать на всю линию фронта, на командование всеми Вооруженными силами Украины", - сказал Сергей Кузан в комментарии УНН.

Он подчеркнул, что от замены главнокомандующих не произойдет кардинальных изменений на фронте.

"Не будет никаких кардинальных изменений, потому что есть объективные законы войны. Каждый этап этой войны требует уже нового видения и соответственно нового менеджмента. Под конкретный этап в 2024 году Президент принял решение. Были на рассмотрении несколько кандидатур и очевидно, что именно кандидатура Александра Сырского оказалась наиболее подходящей. То есть его видение ведения войны в течение войны и его успешный опыт, а я напомню, что именно он (Сырский - ред.) организовал успешную оборонительную кампанию по обороне Киева и Киевской области. Он организовал успешную наступательную операцию - это Харьковская операция, которая действительно была смелая. Собственно этот опыт и его видение ведения войны на этот год оказались наиболее подходящими ко времени", - добавляет эксперт.

Эксперт отмечает, что благодаря приходу новой команды вместе с Сырским, в будущем можно будет увидеть много новых побед и много уничтоженных россиян в течение 2024 года.

Кузан также отметил, что несмотря на отставку Залужного, у него остается поддержка среди украинцев.

"Мы все не просто уважаем, а любим Валерия Федоровича. Но мы должны помнить, что война и наши Вооруженные силы это прерогатива Президента. То есть здесь нет никакого противодействия и нам нужно рассматривать эти вещи не как какое-то соперничество, а как обычная ротация с обычным подбором соответствующих кандидатур. Генерал Валерий Залужный никуда не пропадает. Очевидно, что его опыт, знания, умения будут в дальнейшем применяться в Силах обороны Украины для того, чтобы усилить наши военные возможности", - добавляет Кузан.

Кроме того, он отметил, что есть определенный искусственный ажиотаж вокруг отставки Залужного.

"Любые изменения воспринимаются очень настороженно, но знаете, тем мы и отличаемся от россиян, что в отличие от их вечного валерия герасимова, который уничтожил вокруг себя любых фигур, которые бы могли его заменить, представить какое-то новое видение", - добавляет военный эксперт.

Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии УНН отметил, что на первом этапе назначение Сырского может оказать негативное влияние на ситуацию на фронте из-за того, что командующему необходимо будет пару дней для принятия дел.

"Негативно, не потому что кто-то хуже, а кто-то лучше, а потому, что россияне смогут попытаться воспользоваться этим моментом, когда один командующий уволился, а другой приходит на новое место и любой человек требует определенного времени, чтобы овладеть этим делом. Это может вызвать осложнения на фронте в именно этот период, когда будут приниматься дела", - отметил Гетьман.

Гетьман рассказал, что многие военнослужащие поддерживают решение о замене Главнокомандующего.

В то же время военный эксперт Олег Жданов отметил, что отставка Залужного "это худшее, что можно было ожидать"

"Что я могу сказать? Это худшее, что можно было ожидать. Я думаю, что это (отставка Залужного - ред.) очень сильно деморализует войска. И мы это почувствуем от ситуации на линии фронта", - сказал Жданов.

Он отметил, что отставка Залужного повлияет на украинское общество.

"Мы же видели первую реакцию, когда появились первые сообщения об отстранении генерала Залужного от должности. Я думаю, что сейчас реакция будет, возможно, не такая бурная как в первый раз, но она будет более глубокая и более длительная по времени. Это не закончится завтра или послезавтра. Люди отметят этот шаг со стороны политического руководства страны", - добавляет эксперт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.