Зеленский убежден, что в США останется двухпартийная поддержка после выборов

В Конгрессе США останется двухпартийная поддержка Украины после выборов несмотря на то, кто будет президентом. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, что это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США, многое, но не все. Политику меняет не только лидер. Мы не знаем кто будет президентом, но безусловно двухпартийная поддержка Украины останется. В любом случае Конгресс США с которым мы работаем и наработали прочные отношения будет иметь свое личное влияние на эту войну несмотря на то, кто будет президентом - сказал Зеленский.

Однако Зеленский отметил, что президент все равно будет формировать международную политику.

«Безусловно, если политика США изменится и США скажут: Мы не поддерживаем Украину в ее суверенной, справедливой защите своих территорий, безусловно нам будет очень сложно, но это если совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать. Точно не сейчас и только тогда», - заявил Президент.

Кроме того, он отметил, что нужно не забывать, что Европа является крепким континентом.

«Хотелось бы, чтобы не забывала Индия и Китай несмотря на то, что Индия и Китай являются крупными экономиками. Но в Европе в пять раз больше только населения (чем в России - ред.) и в десятки раз она больше экономически. То есть - это более привлекательный рынок», - отметил Зеленский.

Дополнение

Bloomberg сообщало, что даже в случае победы на выборах президента в Соединенных штатах Камалы Харрис помощь со стороны этого союзника для Украины может уменьшиться.

26 октября кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя войну в Украине, высказался об «уступках территориями». Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать «мирному» урегулированию.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что «не имеет аппетита» для продолжения американской поддержки Украины.