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"Нема апетиту": Джонсон висловився про подальше фінансування України

Київ • УНН

 • 69670 перегляди

Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження підтримки України. Він вважає, що Трамп зможе завершити конфлікт, зателефонувавши путіну, на відміну від потенційного президентства Камали Гарріс.

"Нема апетиту": Джонсон висловився про подальше фінансування України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження американської підтримки України.  Про це повідомляє Punchbowl News, пише УНН.

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що в цьому не буде необхідності, – сказав Джонсон. – Якщо президент (ред.  Дональд) Трамп переможе, я вірю, що він справді зможе покласти край цьому конфліктові".

На думку спікера, він - Трамп - зателефонує російському правителю володимиру путіну й "скаже йому, що цього достатньо".

"Думаю, всі в усьому світі втомилися від цього і хочуть, щоб усе вирішилося, – додав він. – Тож якими б не були умови, я не впевнений, але гадаю, якщо Камала Гарріс стане президенто

м, то не думаю, що це закінчиться, і це відчайдушний і небезпечний сценарій".

Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України25.09.24, 22:54 • 18693 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
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