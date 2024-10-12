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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  129361 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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10 октября 2024, 07:59  •  91440 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины

"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 23:57  •  1825 просмотра

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Майк Джонсон заявил, что «не имеет аппетита» для продолжения поддержки Украины. Он считает, что Трамп сможет завершить конфликт, позвонив путину, в отличие от потенциального президентства Камалы Харрис.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины.  Об этом сообщает Punchbowl News, пишет УНН.

"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что в этом не будет необходимости, - сказал Джонсон, - Если президент (ред.  Дональд) Трамп победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту".

По мнению спикера, он - Трамп - позвонит российскому правителю владимиру путину и "скажет ему, что этого достаточно".

"Думаю, все во всем мире устали от этого и хотят, чтобы все решилось, - добавил он. - Так что какими бы ни были условия, я не уверен, но думаю, если Камала Харрис станет президентом

то не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий".

Спикер Палаты представителей США призвал уволить посла Украины25 сентября 2024, 19:54 • 18286 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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