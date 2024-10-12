"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины
Киев • УНН
Майк Джонсон заявил, что «не имеет аппетита» для продолжения поддержки Украины. Он считает, что Трамп сможет завершить конфликт, позвонив путину, в отличие от потенциального президентства Камалы Харрис.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины. Об этом сообщает Punchbowl News, пишет УНН.
"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что в этом не будет необходимости, - сказал Джонсон, - Если президент (ред. Дональд) Трамп победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту".
По мнению спикера, он - Трамп - позвонит российскому правителю владимиру путину и "скажет ему, что этого достаточно".
"Думаю, все во всем мире устали от этого и хотят, чтобы все решилось, - добавил он. - Так что какими бы ни были условия, я не уверен, но думаю, если Камала Харрис станет президентом
то не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий".
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