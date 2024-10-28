Зеленський переконаний, що в США залишиться двопартійна підтримка після виборів
Київ • УНН
Президент України впевнений у збереженні двопартійної підтримки в Конгресі США після виборів. Зеленський наголосив, що політику визначає не лише лідер, а й сам Конгрес.
У Конгресі США залишиться двопартійна підтримка України після виборів попри те, хто буде президентом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.
Багато речей залежить від політики США. Мені здається, що це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в США, багато чого, але не все. Політику змінює не тільки лідер. Ми не знаємо хто буде президентом, але безумовно двопартійна підтримка України залишиться. В будь-якому випадку Конгрес США з яким ми працюємо та напрацювали міцні стосунки буде мати свій особистий вплив на цю війну незважаючи хто буде президентом
Проте Зеленський зазначив, що президент все одно буде формувати міжнародну політику.
"Безумовно, якщо політика США зміниться і США скажуть: Ми не підтримуємо Україну в її суверенному, справедливому захисті своїх територій, безумовно нам буде дуже складно, але це якщо зовсім зміниться політика. Тоді й будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз і тільки тоді", - заявив Президент.
Окрім того, він зазначив, що потрібно не забувати, що Європа є міцним континентом.
"Хотілось б, щоб не забувала Індія та Китай незважаючи, що Індія та Китай є великими економіками. Але в Європі в п'ять разів більше тільки населення (ніж в росії - ред.) й в десятки разів вона більша економічно. Тобто - це більш привабливий ринок", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Bloomberg повідомляло, що навіть у випадку перемоги на виборах президента в Сполучених штатах Камали Гарріс допомога з боку цього союзника для України може зменшитися.
26 жовтня кандидат від Республіканської партії у віце-президенти США Джеймс Девід Венс, коментуючи війну в Україні, висловився про "поступки територіями". Він заявив, що лідерство Дональда Трампа сприятиме "мирному" врегулюванню.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження американської підтримки України.