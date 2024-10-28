Зеленський переконаний, що в США залишиться двопартійна підтримка після виборів

У Конгресі США залишиться двопартійна підтримка України після виборів попри те, хто буде президентом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Багато речей залежить від політики США. Мені здається, що це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в США, багато чого, але не все. Політику змінює не тільки лідер. Ми не знаємо хто буде президентом, але безумовно двопартійна підтримка України залишиться. В будь-якому випадку Конгрес США з яким ми працюємо та напрацювали міцні стосунки буде мати свій особистий вплив на цю війну незважаючи хто буде президентом