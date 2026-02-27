Зеленский: стратегия подготовки к следующей зиме будет в ближайшее время
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о разработке стратегии для Украины на следующую зиму с учетом опыта регионов. Также с 1 марта будет проведена индексация пенсий на 12,1% для 10 миллионов украинцев.
Стратегию для Украины на следующую зиму, с учетом опыта регионов на фоне массированных российских атак на энергетику, определят в ближайшее время, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко, пишет УНН.
Провели совещание с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно последовательности шагов и графика утверждения обновленных планов устойчивости наших областей и энергетики в целом. Уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать, и в ближайшее время определим стратегию для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших общин, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой
Также, по его словам, "Премьер-министр доложила о готовности правительства обеспечить уже с 1 марта ежегодную индексацию пенсий".
"Пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%, и в целом повышение коснется около 10 миллионов украинцев. Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские общины. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.
