Зеленский: стратегия подготовки к следующей зиме будет в ближайшее время

Эксклюзив
11:15 • 6256 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 10216 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 23343 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 40428 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36415 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35599 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 30921 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49235 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22630 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111280 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 494 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 6220 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 10194 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36400 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49225 просмотра
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 16802 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 47657 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 57385 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 59665 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62821 просмотра
Зеленский: стратегия подготовки к следующей зиме будет в ближайшее время

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Президент Зеленский сообщил о разработке стратегии для Украины на следующую зиму с учетом опыта регионов. Также с 1 марта будет проведена индексация пенсий на 12,1% для 10 миллионов украинцев.

Зеленский: стратегия подготовки к следующей зиме будет в ближайшее время

Стратегию для Украины на следующую зиму, с учетом опыта регионов на фоне массированных российских атак на энергетику, определят в ближайшее время, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко, пишет УНН.

Провели совещание с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно последовательности шагов и графика утверждения обновленных планов устойчивости наших областей и энергетики в целом. Уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать, и в ближайшее время определим стратегию для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших общин, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой

- указал Зеленский в соцсетях.

К новому отопительному сезону готовят план энергообеспечения громад на основе опыта этой зимы - Зеленский19.02.26, 13:22 • 3688 просмотров

Также, по его словам, "Премьер-министр доложила о готовности правительства обеспечить уже с 1 марта ежегодную индексацию пенсий".

"Пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%, и в целом повышение коснется около 10 миллионов украинцев. Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские общины. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко25.02.26, 18:34 • 33447 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
