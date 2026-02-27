Зеленський: стратегія підготовки до наступної зими буде найближчим часом
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про розробку стратегії для України на наступну зиму з урахуванням досвіду регіонів. Також з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 12,1% для 10 мільйонів українців.
Стратегію для України на наступну зиму, з урахуванням досвіду регіонів на тлі масованих російських атак на енергетику, визначать найближчим часом, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, пише УНН.
Провели нараду з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо послідовності кроків і графіка затвердження оновлених планів стійкості наших областей та енергетики загалом. Уже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими
Також, з його слів, "Премʼєр-міністр доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій".
"Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1%, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.
