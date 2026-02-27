Зеленський: стратегія підготовки до наступної зими буде найближчим часом

$43.210.03
Ексклюзив
11:15 • 4058 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 7788 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 22413 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 39371 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 35435 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 35205 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30592 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48509 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22565 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 110633 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Публікації
Ексклюзиви
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів27 лютого, 04:18 • 8192 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 16694 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto27 лютого, 04:46 • 17987 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 14447 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 9300 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 4058 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48509 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 39832 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 110633 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 83322 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Китай
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 16788 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 16362 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 47292 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 57025 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 59322 перегляди
Техніка
Опалення
Шахед-136
Фільм
Соціальна мережа

Зеленський: стратегія підготовки до наступної зими буде найближчим часом

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Зеленський повідомив про розробку стратегії для України на наступну зиму з урахуванням досвіду регіонів. Також з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 12,1% для 10 мільйонів українців.

Зеленський: стратегія підготовки до наступної зими буде найближчим часом

Стратегію для України на наступну зиму, з урахуванням досвіду регіонів на тлі масованих російських атак на енергетику, визначать найближчим часом, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, пише УНН.

Провели нараду з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо послідовності кроків і графіка затвердження оновлених планів стійкості наших областей та енергетики загалом. Уже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими

- вказав Зеленський у соцмережах.

На новий опалювальний сезон готують план енергозабезпечення громад на основі досвіду цієї зими - Зеленський19.02.26, 13:22 • 3688 переглядiв

Також, з його слів, "Премʼєр-міністр доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій".

"Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1%, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко25.02.26, 18:34 • 33427 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Пенсійний вік
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна