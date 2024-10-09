Зеленский сегодня прибудет в Хорватию на саммит «Украина - Юго-Восточная Европа»
Киев • УНН
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 октября, прибудет в Хорватию. Там он примет участие в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа», который состоится в Дубровнике. Об этом сообщило издание Index, передает УНН.
Детали
Как сообщается, саммит «Украина - Юго-Восточная Европа» организовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и Владимир Зеленский.
Это уже третий саммит в таком формате - первый состоялся в августе 2022 года в Афинах, второй - в феврале 2024 года в Тиране.
Отмечается, что главная цель встречи в Дубровнике - выразить солидарность и поддержку стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
Участие в саммите должны принять лидеры стран региона - Словении, Черногории, Косово, Греции, Болгарии, Албании, Северной Македонии, а также Боснии и Герцеговины.
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