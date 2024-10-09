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Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14760 перегляди

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 жовтня, прибуде до Хорватії. Там він візьме участь в саміті "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться в Дубровнику. Про це повідомило видання Index, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, саміт "Україна - Південно-Східна Європа" організували прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та Володимир Зеленський.

Це вже третій саміт у такому форматі – перший відбувся в серпні 2022 року в Афінах, другий – у лютому 2024 року в Тирані.

Зазначається, що головна мета зустрічі у Дубровнику – висловити солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі із російською агресією.

Участь в саміті мають взяти лідери країн регіону - Словенії, Чорногорії, Косова, Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії, а також Боснії і Герцеговини.

Другий саміт миру відбудеться не в листопаді: в Офісі президента розповіли деталі 08.10.24, 16:57 • 12328 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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