Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 жовтня, прибуде до Хорватії. Там він візьме участь в саміті "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться в Дубровнику. Про це повідомило видання Index, передає УНН.
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Як повідомляється, саміт "Україна - Південно-Східна Європа" організували прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та Володимир Зеленський.
Це вже третій саміт у такому форматі – перший відбувся в серпні 2022 року в Афінах, другий – у лютому 2024 року в Тирані.
Зазначається, що головна мета зустрічі у Дубровнику – висловити солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі із російською агресією.
Участь в саміті мають взяти лідери країн регіону - Словенії, Чорногорії, Косова, Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії, а також Боснії і Герцеговини.
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