Эксклюзив
15:40 • 9388 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 18302 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 61217 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 34052 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 48301 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 90867 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 110516 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 98968 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114507 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82807 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА 28 августа, 08:54
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона 28 августа, 09:33
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен 28 августа, 10:55
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18 11:55
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов 14:30
Зеленский: "россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Нужны санкции, тарифы и усиление Украины"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ночной удар россии по Киеву является атакой на всех, кто стремится к миру, включая Украину, США и Европу. Он подчеркнул необходимость усиления санкций, тарифов и поддержки Украины для противодействия агрессии.

Зеленский: "россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Нужны санкции, тарифы и усиление Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной удар России по Киеву — это не только удар по Украине, но и по США, Европе и всем партнерам. Россия ежедневно должна чувствовать боль из-за того, что делает, и это возможно благодаря санкциям, тарифам и поддержке Украины. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Весь день сегодня на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы – разбирали завалы после российского удара. Это был один из самых больших ударов. Было почти 600 дронов, 31 ракета, в том числе баллистические. По состоянию на это время известно о 19 погибших в Киеве, среди них четыре ребенка. Мои соболезнования всем родным и близким. Этот удар абсолютно четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам. В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир, и проблема в том, что российский диктатор не боится вот так бить по "тем лидерам, которым он что-то обещает".

"И это не только президент Америки. Это так же касается стран, которые до сих пор торгуют с Путиным. Такие, как Китай или Индия. Другие страны Азии. Латинская Америка. Россия просто втягивает их в свои сообщники такими ударами, таким убийством людей. Сейчас, когда все так пытаются войну завершить, Россия бьет по обычным домам, по обычному городу – целенаправленно, группами дронов, продуманно добавляет ракеты – так, чтобы было больше поражений. Харьков через это проходит. Сумы. Херсон. Запорожье. Наши города, общины. Нужен четкий ответ мира на это зло. Нет дедлайнов, которых бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну так или иначе", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что мир должен принуждать его к выполнению обещаний, принуждать его к прекращению войны.

"К сожалению, Китай позволяет России воевать – именно так это выглядит. И хотя было много заявлений из Китая, что нельзя расширять войну и надо прекратить огонь, но действительно сильных шагов к этому нет. Надо убеждать глобальных субъектов, чтобы они действовали. Окончание войны возможно – возможно благодаря силе – силе, не словам. Благодаря силе давления на того единственного, кто продолжает удары и затягивает любое урегулирование. Россия ежедневно убивает. Значит, ежедневно они должны чувствовать боль из-за того, что делают. И это возможно. Санкции мира, тарифы, поддержка для Украины. Наша сильная армия, наша способность защищать жизнь и отвечать сильно российской военной машине", - отметил глава государства.

Напомним

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 19.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Индия
Европа
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Запорожье
Херсон
Сумы
Киев
Харьков