Зеленский: "россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Нужны санкции, тарифы и усиление Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной удар России по Киеву — это не только удар по Украине, но и по США, Европе и всем партнерам. Россия ежедневно должна чувствовать боль из-за того, что делает, и это возможно благодаря санкциям, тарифам и поддержке Украины. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Весь день сегодня на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы – разбирали завалы после российского удара. Это был один из самых больших ударов. Было почти 600 дронов, 31 ракета, в том числе баллистические. По состоянию на это время известно о 19 погибших в Киеве, среди них четыре ребенка. Мои соболезнования всем родным и близким. Этот удар абсолютно четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам. В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир, и проблема в том, что российский диктатор не боится вот так бить по "тем лидерам, которым он что-то обещает".

"И это не только президент Америки. Это так же касается стран, которые до сих пор торгуют с Путиным. Такие, как Китай или Индия. Другие страны Азии. Латинская Америка. Россия просто втягивает их в свои сообщники такими ударами, таким убийством людей. Сейчас, когда все так пытаются войну завершить, Россия бьет по обычным домам, по обычному городу – целенаправленно, группами дронов, продуманно добавляет ракеты – так, чтобы было больше поражений. Харьков через это проходит. Сумы. Херсон. Запорожье. Наши города, общины. Нужен четкий ответ мира на это зло. Нет дедлайнов, которых бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну так или иначе", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что мир должен принуждать его к выполнению обещаний, принуждать его к прекращению войны.

"К сожалению, Китай позволяет России воевать – именно так это выглядит. И хотя было много заявлений из Китая, что нельзя расширять войну и надо прекратить огонь, но действительно сильных шагов к этому нет. Надо убеждать глобальных субъектов, чтобы они действовали. Окончание войны возможно – возможно благодаря силе – силе, не словам. Благодаря силе давления на того единственного, кто продолжает удары и затягивает любое урегулирование. Россия ежедневно убивает. Значит, ежедневно они должны чувствовать боль из-за того, что делают. И это возможно. Санкции мира, тарифы, поддержка для Украины. Наша сильная армия, наша способность защищать жизнь и отвечать сильно российской военной машине", - отметил глава государства.

Напомним

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 19.