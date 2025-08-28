Зеленський: "росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Потрібні санкції, тарифи та посилення України"

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 9422 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 18334 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 61382 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 34134 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 48383 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 90942 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 110559 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 98993 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114517 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82809 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.1м/с
54%
752мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 77922 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 155311 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55 • 67535 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18Photo11:55 • 18158 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 30124 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 9444 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 30805 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 61453 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 174384 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 176660 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 113833 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 144603 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 145807 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 138464 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 169693 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19

Зеленський: "росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Потрібні санкції, тарифи та посилення України"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Зеленський заявив, що нічний удар Росії по Києву є атакою на всіх, хто прагне миру, включно з Україною, США та Європою. Він наголосив на необхідності посилення санкцій, тарифів та підтримки України для протидії агресії.

Зеленський: "росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Потрібні санкції, тарифи та посилення України"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії по Києву це не лише удар по Україні, а й США, Європі та усім партнерам. росія щодня має відчувати біль через те, що роблять і це можливо завдяки санкціям, тарифам та підтримці України. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Увесь день сьогодні на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, зокрема балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, серед них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах. У Вашингтоні ми чули, що путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що путін вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир, і проблема у тому, що російський диктатор не боїться ось так бити по "тих лідерах, яким він щось обіцяє".

"І це не тільки президент Америки. Це так само стосується країн, які ще досі торгують із путіним. Такі, як Китай чи Індія. Інші країни Азії. Латинська Америка. росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей. Зараз, коли всі так намагаються війну завершити, росія б’є по звичайних будинках, по звичайному місту – цілеспрямовано, групами дронів, продумано додає ракети – так, щоб було більше уражень. Харків через це проходить. Суми. Херсон. Запоріжжя. Наші міста, громади. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, яких би путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через росію. Потрібні сильні кроки. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну так чи інакше", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що світ має примушувати його до виконання обіцянок, примушувати його до припинення війни.

"На жаль, Китай дозволяє росії воювати – саме так це виглядає. І хоч було багато заяв із Китаю, що не можна розширювати війну й треба припинити вогонь, але дійсно сильних кроків до цього немає. Треба переконувати глобальних суб’єктів, щоб вони діяли. Закінчення війни можливе – можливе завдяки силі – силі, не словам. Завдяки силі тиску на того єдиного, хто продовжує удари й затягує будь-яке врегулювання. росія щодня вбиває. Отже, щодня вони повинні відчувати біль через те, що роблять. І це можливо. Санкції світу, тарифи, підтримка для України. Наша сильна армія, наша здатність захищати життя та відповідати сильно російській воєнній машині", - зазначив глава держави.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 19.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Індія
Європа
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Запоріжжя
Херсон
Суми
Київ
Харків