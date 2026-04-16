Зеленский провел встречу с президентом Италии Маттареллой в Риме

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Владимир Зеленский обсудил с Серджо Маттареллой энергетическую устойчивость и совместное производство БПЛА. Италия подтвердила стабильность своей поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, во время которой стороны обсудили поддержку Украины и ситуацию с безопасностью. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.

Подробности

Глава государства поблагодарил Италию за неизменную поддержку и отдельно отметил помощь украинскому энергетическому сектору в течение зимы. Маттарелла заверил, что позиция Италии остается стабильной, а поддержка Украины будет продолжаться.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению энергетической устойчивости, а также ситуацию с безопасностью в Украине и мире, в частности на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул важность прекращения огня как инструмента деэскалации и отметил, что аналогичный подход должен быть применен для завершения российской агрессии.

Отдельное внимание было уделено оборонному сотрудничеству, в частности усилению украинской ПВО и реализации договоренностей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони относительно совместного производства дронов.

Фактически каждый день Россия наносит удары ракетами и дронами… В этих условиях противовоздушная оборона является нашим абсолютным приоритетом

– заявил Зеленский.

Также лидеры обсудили вопросы санкций против России, финансовой помощи Украине и дальнейший прогресс на пути к вступлению в Европейский Союз.

Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони15.04.26, 20:09 • 2220 просмотров

Степан Гафтко

