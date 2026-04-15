Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Договорились, что команды проработают детали Drone Deal между нашими странами, передает УНН со ссылкой на ОП.

Проинформировал о ситуации на поле боя в Украине, наши потребности в дополнительной защите неба. Обсудили сотрудничество в сфере обороны и договорились, что наши команды проработают детали Drone Deal между нашими странами

По его словам, говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Заливе из-за войны в Иране.

Мы обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все же больше, а не меньше и чтобы интересы каждого народа уважались. Какой будет безопасность после этой войны – это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно стоит предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни