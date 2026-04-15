Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони

ukenru
16:37 • 3400 просмотра
Эксклюзив
15:53 • 10796 просмотра
12:27 • 11546 просмотра
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 15987 просмотра
15 апреля, 10:46 • 11513 просмотра
15 апреля, 09:39 • 20009 просмотра
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 35205 просмотра
14 апреля, 23:54 • 29797 просмотра
14 апреля, 19:27 • 35580 просмотра
14 апреля, 12:03 • 65617 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.4м/с
40%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Марк Рютте
Джон Хили
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 21222 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 29904 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 37484 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 31919 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 41022 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Бильд

Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Украина и Италия разрабатывают соглашение о сотрудничестве в сфере дронов. Лидеры также обсудили защиту неба и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Договорились, что команды проработают детали Drone Deal между нашими странами, передает УНН со ссылкой на ОП.

Проинформировал о ситуации на поле боя в Украине, наши потребности в дополнительной защите неба. Обсудили сотрудничество в сфере обороны и договорились, что наши команды проработают детали Drone Deal между нашими странами 

- сообщил Зеленский.

По его словам, говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Заливе из-за войны в Иране.

Мы обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все же больше, а не меньше и чтобы интересы каждого народа уважались. Какой будет безопасность после этой войны – это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно стоит предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни 

- добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Италию и премьер-министра Мелони за встречу и поддержку.

Италия в первые дни российского вторжения в Украину сделала четкий ценностный выбор – в пользу жизни, в пользу нашей защиты. Мы это чувствуем в каждом решении, во всех проявлениях поддержки и солидарности с нашим народом. Благодарен за всю помощь для Украины 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и анонсировал Drone Deal15.04.26, 13:22 • 2790 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Война в Украине
Дипломатка
Джорджия Мелони
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран