Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони
Киев • УНН
Украина и Италия разрабатывают соглашение о сотрудничестве в сфере дронов. Лидеры также обсудили защиту неба и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Договорились, что команды проработают детали Drone Deal между нашими странами, передает УНН со ссылкой на ОП.
Проинформировал о ситуации на поле боя в Украине, наши потребности в дополнительной защите неба. Обсудили сотрудничество в сфере обороны и договорились, что наши команды проработают детали Drone Deal между нашими странами
По его словам, говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Заливе из-за войны в Иране.
Мы обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все же больше, а не меньше и чтобы интересы каждого народа уважались. Какой будет безопасность после этой войны – это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно стоит предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни
Президент Украины поблагодарил Италию и премьер-министра Мелони за встречу и поддержку.
Италия в первые дни российского вторжения в Украину сделала четкий ценностный выбор – в пользу жизни, в пользу нашей защиты. Мы это чувствуем в каждом решении, во всех проявлениях поддержки и солидарности с нашим народом. Благодарен за всю помощь для Украины
