ukenru
Эксклюзив
10:54 • 2396 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4.4м/с
20%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Павел Дуров
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Крым
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 16889 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 25987 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 33768 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 28533 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 37787 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Ракетная система С-400

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и анонсировал Drone Deal

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Президент обсудил усиление ПВО и стратегическое партнерство в сфере обороны. Норвегия выделила 9 млрд евро помощи и готовит соглашение по дронам.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом, продолжая визит в страну, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Благодарю кронпринца Норвегии Хокона за встречу

- написал Зеленский.

По его словам, он проинформировал кронпринца о постоянных российских ударах и ситуации на фронте. "Россия продолжает свой террор против людей и жизни. Именно поэтому вместе с партнерами делаем все возможное для укрепления ПВО и усиления защиты", - отметил Президент.

"Совместно с Норвегией развиваем стратегическое партнерство в сфере безопасности и обороны. Мы заинтересованы в долгосрочном, взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал как Украины, так и Норвегии, в частности в наработке и реализации Drone Deal", - подчеркнул Зеленский.

В частности, вчера Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соответствующую декларацию, что одновременно является началом работы над Drone Deal.

"Благодарю Норвегию, правительство и всех людей за поддержку Украины. Благодарен за выделение 9 млрд евро поддержки на этот год. Это важно для Украины", - указал Президент.

Также Зеленский сообщил, что встретился со спикером Стортинга Норвегии и лидерами политических партий. "Обсудили с парламентариями работу над подготовкой Drone Deal между нашими странами. Важно реализовать эту возможность взаимно усилиться. Отдельно затронули вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и необходимых шагов для его запуска. Справедливость нужна", - отметил Президент.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
благотворительность
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина