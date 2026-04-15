Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и анонсировал Drone Deal
Киев • УНН
Президент обсудил усиление ПВО и стратегическое партнерство в сфере обороны. Норвегия выделила 9 млрд евро помощи и готовит соглашение по дронам.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом, продолжая визит в страну, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.
Благодарю кронпринца Норвегии Хокона за встречу
По его словам, он проинформировал кронпринца о постоянных российских ударах и ситуации на фронте. "Россия продолжает свой террор против людей и жизни. Именно поэтому вместе с партнерами делаем все возможное для укрепления ПВО и усиления защиты", - отметил Президент.
"Совместно с Норвегией развиваем стратегическое партнерство в сфере безопасности и обороны. Мы заинтересованы в долгосрочном, взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал как Украины, так и Норвегии, в частности в наработке и реализации Drone Deal", - подчеркнул Зеленский.
В частности, вчера Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соответствующую декларацию, что одновременно является началом работы над Drone Deal.
"Благодарю Норвегию, правительство и всех людей за поддержку Украины. Благодарен за выделение 9 млрд евро поддержки на этот год. Это важно для Украины", - указал Президент.
Также Зеленский сообщил, что встретился со спикером Стортинга Норвегии и лидерами политических партий. "Обсудили с парламентариями работу над подготовкой Drone Deal между нашими странами. Важно реализовать эту возможность взаимно усилиться. Отдельно затронули вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и необходимых шагов для его запуска. Справедливость нужна", - отметил Президент.
