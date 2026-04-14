Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Стере подписали декларацию об оборонном партнерстве, передает УНН.

По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили вопросы совместного производства дронов, а также их применения.

Сегодня мы подписали соглашение по дронам. Разрабатываются детали этого соглашения. У нас будут проекты совместного производства. Мы можем усилить эту совместную работу - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло, где запланирован ряд встреч и подписание двустороннего документа для усиления безопасности.