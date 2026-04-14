Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве
Киев • УНН
Украина и Норвегия заключили декларацию об оборонном партнерстве в Осло. Стороны планируют реализацию совместных проектов по производству беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Стере подписали декларацию об оборонном партнерстве, передает УНН.
По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили вопросы совместного производства дронов, а также их применения.
Сегодня мы подписали соглашение по дронам. Разрабатываются детали этого соглашения. У нас будут проекты совместного производства. Мы можем усилить эту совместную работу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло, где запланирован ряд встреч и подписание двустороннего документа для усиления безопасности.