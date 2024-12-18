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Зеленский прибыл в Брюссель: что будет обсуждать с лидерами ЕС и НАТО

Зеленский прибыл в Брюссель: что будет обсуждать с лидерами ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 3930 просмотра

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Президент Украины проведет серию важных встреч с европейскими лидерами в Брюсселе. Запланированы переговоры с руководителями Франции, Германии, Италии и других стран, а также руководством ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал важные переговоры с нашими европейскими партнерами, передает УНН.

"Сейчас - в Брюсселе. Впереди важные переговоры с нашими европейскими партнерами. Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, - а окончание войны россии против Украины, безусловно, является таким вопросом - требует скоординированной и эффективной работы европейских стран", - написал Зеленский.

Он сообщил, что на этот визит у него запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, Президентом Евросовета и Президентом Еврокомиссии, будут представители Британии и других стран.

"Приму участие в заседании Европейского совета. Укрепляем Украину и всю нашу Европу. Благодарен всем, кто помогает", - отметил Зеленский.

Дополнение

Le Monde сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с глазу на глаз со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе.

Зеленский заявлял, что у Запада достаточно сил поставить путина на место и это вопрос не военных действий. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша