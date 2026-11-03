Зеленский подтвердил кибератаку Украины на российскую систему экстренного оповещения

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина осуществила кибератаку на российскую систему экстренного оповещения в ответ на аналогичные действия России. Об этом глава государства заявил в интервью PBS News, пишет УНН.

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По словам Зеленского, российские хакеры первыми атаковали украинскую систему, которая предупреждает население об опасности.

Мы отвечаем только на их нападения – подчеркнул президент.

В воскресенье украинцы начали получать через мобильное приложение экстренного оповещения ложные сообщения о якобы неминуемой ядерной угрозе. Из-за инцидента работу системы временно приостановили, однако впоследствии восстановили.

Украина ответила на российскую кибератаку

Зеленский объяснил, что решение об ответе приняли после установления характера атаки, направленной против гражданского населения.

Когда стало совершенно понятно, что это их атака на наших людей, мирных жителей, конечно, мы отреагировали – заявил он.

В понедельник российские власти также сообщили о взломе собственного мобильного приложения для экстренных сообщений. По их утверждению, неизвестные хакеры получили доступ к системе и рассылали пользователям фальшивые предупреждения.

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Во время интервью Зеленский также кратко охарактеризовал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом. На просьбу журналистки Амны Наваз описать их одним словом украинский президент ответил: "Эмоциональные".

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