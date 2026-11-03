Зеленський підтвердив кібератаку України на російську систему екстреного оповіщення

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна здійснила кібератаку на російську систему екстреного оповіщення у відповідь на аналогічні дії росії. Про це глава держави заявив в інтерв'ю PBS News, пише УНН.

За словами Зеленського, російські хакери першими атакували українську систему, яка попереджає населення про небезпеку.

Ми відповідаємо лише на їхні напади

У неділю українці почали отримувати через мобільний застосунок екстреного оповіщення неправдиві повідомлення про нібито неминучу ядерну загрозу. Через інцидент роботу системи тимчасово призупинили, однак згодом відновили.

Зеленський пояснив, що рішення про відповідь ухвалили після встановлення характеру атаки, спрямованої проти цивільного населення.

Коли стало цілком зрозуміло, що це їхня атака на наших людей, мирних жителів, звичайно, ми відреагували