Зеленський підтвердив кібератаку України на російську систему екстреного оповіщення
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна відповіла на атаку рф після фальшивих повідомлень про ядерну загрозу. Росія також повідомила про злам системи.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна здійснила кібератаку на російську систему екстреного оповіщення у відповідь на аналогічні дії росії. Про це глава держави заявив в інтерв'ю PBS News, пише УНН.
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За словами Зеленського, російські хакери першими атакували українську систему, яка попереджає населення про небезпеку.
Ми відповідаємо лише на їхні напади
У неділю українці почали отримувати через мобільний застосунок екстреного оповіщення неправдиві повідомлення про нібито неминучу ядерну загрозу. Через інцидент роботу системи тимчасово призупинили, однак згодом відновили.
Україна відповіла на російську кібератаку
Зеленський пояснив, що рішення про відповідь ухвалили після встановлення характеру атаки, спрямованої проти цивільного населення.
Коли стало цілком зрозуміло, що це їхня атака на наших людей, мирних жителів, звичайно, ми відреагували
У понеділок російська влада також повідомила про злам власного мобільного застосунку для екстрених повідомлень. За її твердженням, невідомі хакери отримали доступ до системи та розсилали користувачам фальшиві попередження.
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