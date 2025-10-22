$41.740.01
Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие страны

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий направление подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время военного положения. Это решение будет способствовать получению сложной военной техники и освоению ее использования для защиты суверенитета Украины.

Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие страны

Президент Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Верховную Раду.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины

- говорится в карточке законопроекта.

Отмечается, что документ, в частности, важен для защиты украинских морских границ.

Предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

Реализация Закона будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины.

Дополнение

Зеленский подавал в ВР законопроект, которым предлагал направить подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Турцию и Великобританию.

Указывалось, что "с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности", предлагается направить на срок до прекращения или отмены военного положения в Украине в другие государства подразделения Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, в частности:

  1. в Турецкую Республику - корвет "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;
    1. в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
      • противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
        • противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
          • противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
            • противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
              • противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих.

                В октябре Верховная Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие государства.

                Анна Мурашко

                Война в УкраинеПолитика
