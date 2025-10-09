Рада схвалила рішення Президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших країн
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Це рішення сприятиме отриманню складної військової техніки та опануванню її використання.
Верховна Рада схвалила рішення Президента України Володимира Зеленського про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.
Деталі
"Верховна Рада ухвалила закон про схвалення указу Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав (реєстр. № 14059)", - ідеться у повідомленні.
Указом, як повідомляється, передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.
"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - зазначається у пояснювальній записці до документа.
Закон, як вказано, зокрема важливий для захисту українських морських кордонів.
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру09.10.25, 11:36 • 7204 перегляди