Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5894 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7226 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9924 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16894 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13113 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14068 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16234 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26208 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48335 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рада схвалила рішення Президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших країн

Київ • УНН

Верховна Рада ухвалила закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Це рішення сприятиме отриманню складної військової техніки та опануванню її використання.

Верховна Рада схвалила рішення Президента України Володимира Зеленського про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила закон про схвалення указу Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав (реєстр. № 14059)", - ідеться у повідомленні.

Указом, як повідомляється, передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - зазначається у пояснювальній записці до документа.

Закон, як вказано, зокрема важливий для захисту українських морських кордонів.

Юлія Шрамко

