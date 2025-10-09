$41.400.09
Эксклюзив
09:10 • 2780 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4716 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8056 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15325 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12449 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13727 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16033 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26151 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48261 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34738 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Эксклюзивы
Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Верховная Рада приняла закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства. Это решение будет способствовать получению сложной военной техники и освоению ее использования.

Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны

Верховная Рада одобрила решение Президента Украины Владимира Зеленского о направлении подразделений ВСУ в другие государства, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада приняла закон об одобрении указа Президента Украины о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства (регистр. № 14059)", - говорится в сообщении.

Указом, как сообщается, предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон, как указано, в частности важен для защиты украинских морских границ.

Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре09.10.25, 11:36 • 4758 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Великобритания
Турция
Владимир Зеленский
Украина