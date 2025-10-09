Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства. Это решение будет способствовать получению сложной военной техники и освоению ее использования.
Верховная Рада одобрила решение Президента Украины Владимира Зеленского о направлении подразделений ВСУ в другие государства, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Детали
"Верховная Рада приняла закон об одобрении указа Президента Украины о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства (регистр. № 14059)", - говорится в сообщении.
Указом, как сообщается, предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.
"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Закон, как указано, в частности важен для защиты украинских морских границ.
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре09.10.25, 11:36 • 4758 просмотров