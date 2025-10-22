Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших країн
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час воєнного стану. Це рішення сприятиме отриманню складної військової техніки та опануванню її використання для захисту суверенітету України.
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. Про це УНН повідомляє з посиланням на Верховну Раду.
Зазначається, що документ, зокрема, є важливим для захисту українських морських кордонів.
Передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.
Реалізація Закону сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України.
Зеленський подавав до ВР законопроєкт, яким пропонував направити підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до Туреччини та Великої Британії.
Вказувалося, що "з метою здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", пропонується направити на строк до припинення або скасування воєнного стану в Україні до інших держав підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України, зокрема:
- до Турецької Республіки - корвет "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
- до Сполученого Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії:
- протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39
військовослужбовців;
- протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39
військовослужбовців;
- протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39
військовослужбовців;
- протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39
військовослужбовців;
- протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39
військовослужбовців.
У жовтні Верховна Рада схвалила рішення Президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав.