Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших країн

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час воєнного стану. Це рішення сприятиме отриманню складної військової техніки та опануванню її використання для захисту суверенітету України.