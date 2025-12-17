Зеленский подписал указ о создании военных администраций на Днепропетровщине

В среду, 17 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ряда новых военных администраций в пределах Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

Детали

В соответствии с указом №970/2025 и во исполнение закона "О правовом режиме военного положения", президент принял решение об образовании новых военных администраций:

Великомихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Маломихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Межевскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Покровскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Славянскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

