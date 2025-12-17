Зеленский подписал указ о создании военных администраций на Днепропетровщине

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 3700 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 12391 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 20715 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 37797 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 26004 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 23290 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21629 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21812 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18746 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28245 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
97%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 15543 просмотра
Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально17 декабря, 14:28 • 6260 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 13565 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 15521 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 16973 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 17059 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 15604 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 13628 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 37798 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 37840 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Си Цзиньпин
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 2430 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 4734 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 15605 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 22578 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 57293 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
YouTube
Фильм

Зеленский подписал указ о создании военных администраций на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря подписал указ о создании ряда новых военных администраций в Днепропетровской области. Это решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения".

Зеленский подписал указ о создании военных администраций на Днепропетровщине

В среду, 17 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ряда новых военных администраций в пределах Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

Детали

В соответствии с указом №970/2025 и во исполнение закона "О правовом режиме военного положения", президент принял решение об образовании новых военных администраций:

  • Великомихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
    • Маломихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
      • Межевскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
        • Покровскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
          • Славянскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области.

            "Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

            Зеленский назначил Вадима Бойченко главой Мариупольской ГВА17.12.25, 19:07 • 2266 просмотров

            Вита Зеленецкая

            Война в УкраинеПолитика
            Село
            Военное положение
            Война в Украине
            Днепропетровская область
            Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
            Владимир Зеленский
            Украина