15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Зеленский назначил Вадима Бойченко главой Мариупольской ГВА

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Зеленский назначил Вадима Бойченко начальником Мариупольской городской военной администрации. Новый статус органа позволяет оперативно принимать решения в интересах общины, снимая ограничения, вызванные недееспособностью депутатского корпуса.

Зеленский назначил Вадима Бойченко главой Мариупольской ГВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Бойченко начальником Мариупольской городской военной администрации. Новый статус органа снимает ограничения, вызванные недееспособностью депутатского корпуса, и позволяет оперативно принимать решения в интересах общины. Об этом сообщил сам Бойченко в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам нового главы ГВА, первоочередным шагом станет утверждение программы поддержки ветеранов и их семей. Отдельный акцент сделан на обеспечении мариупольцев жильем. 

Благодаря Президенту совместно с Правительством мы начали внедрять инициативу "Мой дом. Украина", в рамках которой построим современный жилой квартал в Белой Церкви на 1000 квартир 

– отметил глава ГВА.

Команда также планирует масштабировать опыт сети "ЯМариуполь", которая уже предоставила более 264 тысяч консультаций и обеспечила социальным жильем 1400 семей. Вадим Бойченко подчеркнул, что теперь имеет все инструменты для системной помощи переселенцам и привлечения международных партнеров к новым социальным проектам.

Справочно

Вадим Бойченко – украинский муниципальный деятель, занимавший должность городского головы Мариуполя с 2015 года. Его карьера тесно связана с промышленным сектором: до избрания мэром он работал на руководящих должностях в металлургическом комбинате имени Ильича и группе "Метинвест".

Бойченко дважды побеждал на выборах мэра (в 2015 и 2020 годах). За время его каденции Мариуполь стал одним из лидеров в Украине по темпам развития инфраструктуры, прозрачности управления и привлечению международных инвестиций. 

До 50 тысяч мариупольцев покинули Украину: часть вернулась в оккупированный город через жилье-горсовет27.11.24, 10:26 • 19262 просмотра

Степан Гафтко

Политика
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Украина
Белая Церковь
Мариуполь