Зеленский назначил Вадима Бойченко главой Мариупольской ГВА
Киев • УНН
Зеленский назначил Вадима Бойченко начальником Мариупольской городской военной администрации. Новый статус органа позволяет оперативно принимать решения в интересах общины, снимая ограничения, вызванные недееспособностью депутатского корпуса.
Подробности
По словам нового главы ГВА, первоочередным шагом станет утверждение программы поддержки ветеранов и их семей. Отдельный акцент сделан на обеспечении мариупольцев жильем.
Благодаря Президенту совместно с Правительством мы начали внедрять инициативу "Мой дом. Украина", в рамках которой построим современный жилой квартал в Белой Церкви на 1000 квартир
Команда также планирует масштабировать опыт сети "ЯМариуполь", которая уже предоставила более 264 тысяч консультаций и обеспечила социальным жильем 1400 семей. Вадим Бойченко подчеркнул, что теперь имеет все инструменты для системной помощи переселенцам и привлечения международных партнеров к новым социальным проектам.
Справочно
Вадим Бойченко – украинский муниципальный деятель, занимавший должность городского головы Мариуполя с 2015 года. Его карьера тесно связана с промышленным сектором: до избрания мэром он работал на руководящих должностях в металлургическом комбинате имени Ильича и группе "Метинвест".
Бойченко дважды побеждал на выборах мэра (в 2015 и 2020 годах). За время его каденции Мариуполь стал одним из лидеров в Украине по темпам развития инфраструктуры, прозрачности управления и привлечению международных инвестиций.
