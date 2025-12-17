Зеленский назначил Вадима Бойченко главой Мариупольской ГВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Бойченко начальником Мариупольской городской военной администрации. Новый статус органа снимает ограничения, вызванные недееспособностью депутатского корпуса, и позволяет оперативно принимать решения в интересах общины. Об этом сообщил сам Бойченко в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

По словам нового главы ГВА, первоочередным шагом станет утверждение программы поддержки ветеранов и их семей. Отдельный акцент сделан на обеспечении мариупольцев жильем.

Благодаря Президенту совместно с Правительством мы начали внедрять инициативу "Мой дом. Украина", в рамках которой построим современный жилой квартал в Белой Церкви на 1000 квартир