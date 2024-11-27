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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До 50 тысяч мариупольцев покинули Украину: часть вернулась в оккупированный город через жилье-горсовет

До 50 тысяч мариупольцев покинули Украину: часть вернулась в оккупированный город через жилье-горсовет

Киев  •  УНН

 • 7797 просмотра

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До 50 тысяч мариупольцев покинули Украину из-за войны. Оккупанты требуют от владельцев уцелевшего жилья вернуться в город, иначе конфискуют недвижимость.

российские оккупанты заставляют жителей разрушенного Мариуполя возвращаться в город, чтобы сохранить право на уцелевшее жилье. Если собственники не подтвердят свои права, недвижимость конфискуют. Эти действия-часть пропагандистской кампании страны-агрессора, которая пытается создать иллюзию "восстановления" города, тогда как на самом деле права мариупольцев систематически нарушаются, а условия для жизни остаются катастрофическими. об этом сообщил Мариупольский городской Совет, передает УНН.

За последние 3 года из Украины выехали 30-50 тысяч мариупольцев. Об этом свидетельствуют данные Центров "Ямариуполь" и "сопротивления". Часть из тех людей все же вернулась в Мариуполь. Однако нет точной информации, сколько из них остались в городе, а сколько впоследствии уехали.

как Россия манипулирует мариупольцам

В информационном пространстве активно обсуждается вопрос возвращения людей на временно оккупированные территории, в частности в Мариуполь.

"Почему некоторые люди уезжают? Страна-агрессор целенаправленно создает настоящую ловушку для украинских семей, используя привычные для себя инструменты – пропаганду, беззаконие и манипуляции", - говорится в сообщении городского головы Вадима Бойченко.

После того, как российские войска уничтожили более 1000 многоэтажек в Мариуполе, оставив без жилья 67 тысяч семей, оккупанты выдвигают людям ультиматум. Владельцев уцелевших домов заставляют возвращаться, чтобы засвидетельствовать свое право на жилье. В противном случае-имущество отберут.

"На самом деле это ловушка. Ведь все это делается только для того, чтобы создать пропагандистскую картинку восстановления города, но на самом деле Мариуполь остается полуразрушенным, а правами самих мариупольцев пренебрегают", - добавили в Мариупольском горсовете.

почему не стоит возвращаться

Украинские власти призывают мариупольцев не возвращаться на оккупированную территорию. Выполнение требований россиян не гарантирует безопасности или справедливого отношения. В Мариуполе, как и на других оккупированных территориях, царит произвол российских военных и администраций.

Украина готовит программы поддержки для переселенцев, хотя из-за войны это сложный и длительный процесс.

"Да, мы все хотим, чтобы эта работа шла как можно быстрее, но Украина переживает крайне сложные времена именно из - за российской агрессии", - говорится в сообщении.

В горсовете подытожили, что после освобождения Мариуполя украинский закон снова будет действовать, и власть будет работать над возвращением справедливости и обеспечением прав всех жителей.

ранее

Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, из них примерно 70 тысяч осели в Мариуполе. В качестве причины он назвал недостаточную поддержку переселенцев со стороны государства, в частности отсутствие жилья, социальных выплат и возможностей для трудоустройства.

Позже Ткаченко опроверг свои слова, признав, что это было"эмоциональное и необоснованное предположение".

Заявления о массовом возвращении ВПЛ резко осудила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. Она подчеркнула, что подобные высказывания являются "ложью и попыткой привлечь внимание на болезненной теме"

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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