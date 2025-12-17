Зеленський призначив Вадима Бойченка головою Маріупольської МВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Бойченка начальником Маріупольської міської військової адміністрації. Новий статус органу знімає обмеження, спричинені недієздатністю депутатського корпусу, та дозволяє оперативно ухвалювати рішення в інтересах громади. Про це повідомив сам Бойченко у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами нового очільника МВА, першочерговим кроком стане затвердження програми підтримки ветеранів та їхніх родин. Окремий акцент зроблено на забезпеченні маріупольців житлом.

Дякуючи Президенту спільно з Урядом ми почали впроваджувати ініціативу "Мій дім. Україна", в межах якої збудуємо сучасний житловий квартал у Білій Церкві на 1000 квартир – зазначив очільник МВА.

Команда також планує масштабувати досвід мережі "ЯМаріуполь", яка вже надала понад 264 тисячі консультацій та забезпечила соціальним житлом 1400 родин. Вадим Бойченко наголосив, що тепер має всі інструменти для системної допомоги переселенцям та залучення міжнародних партнерів до нових соціальних проєктів.

Довідково

Вадим Бойченко – український муніципальний діяч, який обіймав посаду міського голови Маріуполя з 2015 року. Його кар'єра тісно пов'язана з промисловим сектором: до обрання мером він працював на керівних посадах у металургійному комбінаті імені Ілліча та групі "Метінвест".

Бойченко двічі перемагав на виборах мера (у 2015 та 2020 роках). За час його каденції Маріуполь став одним із лідерів в Україні за темпами розвитку інфраструктури, прозорістю врядування та залученням міжнародних інвестицій.

