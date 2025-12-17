$42.180.06
Зеленський підписав указ про створення військових адміністрації на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 17 грудня підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій у Дніпропетровській області. Це рішення ухвалено на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану".

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрації на Дніпропетровщині

У середу, 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій в межах Дніпропетровської області. Про це інформує УНН з посиланням на сайт президента України.

Деталі

Відповідно до указу №970/2025 та на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану", президент ухвалив рішення про утворення нових військових адміністрацій:

  • Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
    • Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
      • Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
        • Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
          • Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.

            "Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

            Зеленський призначив Вадима Бойченка головою Маріупольської МВА17.12.25, 19:07 • 2266 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Війна в УкраїніПолітика
            Село
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Дніпропетровська область
            Генеральний штаб Збройних сил України
            Володимир Зеленський
            Україна