Зеленський підписав указ про створення військових адміністрації на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 17 грудня підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій у Дніпропетровській області. Це рішення ухвалено на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану".
У середу, 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій в межах Дніпропетровської області. Про це інформує УНН з посиланням на сайт президента України.
Деталі
Відповідно до указу №970/2025 та на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану", президент ухвалив рішення про утворення нових військових адміністрацій:
- Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.
