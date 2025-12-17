Зеленський підписав указ про створення військових адміністрації на Дніпропетровщині

У середу, 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій в межах Дніпропетровської області. Про це інформує УНН з посиланням на сайт президента України.

Деталі

Відповідно до указу №970/2025 та на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану", президент ухвалив рішення про утворення нових військових адміністрацій:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

