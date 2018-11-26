Завтра в столице снег с гололедицей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. 27 ноября на дорогах столицы гололедица, утром снег, мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В столице во вторник, 27 ноября, облачно, ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4 ° мороза”, — говорится в сообщении.
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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, снижать скорость до минимума, включать габаритные огни или противотуманные фонари, выезжать на зимней шине.
Для пешеходов стоит ходить не спеша, в удобной обуви без высоких каблуков и платформ, учитывать, что тормозной путь для водителей во время гололедица укорачивается в 4-5 раз. В случае падения нужно сгруппироваться, и если падение неизбежно, расправлять тело в направлении вперед. Это необходимо во избежание черепно-мозговых травм.
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Напомним, 26 ноября из-за сложных погодных условий в Киеве произошло 65 ДТП, в Киевской области — более 20. В Житомирской области депутат местного совета сбил насмерть пожилую женщину.
Вместе с тем непогода не повлияла на работу столичных аэропортов. Как отмечалось, в Киеве и области 26 ноября утром туман и мокрый снег. В Житомире из-за гололеда не работает коммунальный транспорт.
Состоянию на 15 ноября коммунальщики использовали почти 2 тыс. т соли и 1,5 тыс. т песчано-соляной смеси для обработки тротуаров.
Напомним, в Киеве из-за гололеда травмировались уже 163 человека. Также в первый день метеорологической зимы по всей Украине произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий.