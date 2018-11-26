Депутат на смерть збив пенсіонерку

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Позавчора, 24 листопада, у Житомирській області на автодорозі у селі Тетерівка депутат допустив наїзд на пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті отриманих травм жінка загинула. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.