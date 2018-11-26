Депутат на смерть збив пенсіонерку

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Позавчора, 24 листопада, у Житомирській області на автодорозі у селі Тетерівка депутат допустив наїзд на пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті отриманих травм жінка загинула. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

24 листопада, у Житомирській області на автодорозі у селі Тетерівка депутат Житомирської обласної ради, управляючи власним автомобілем Toyota допустив наїзд на пенсіонерку 1958 року народження, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

В результаті отриманих травм жінка загинула.

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У водія ознак сп’яніння не виявлено.

Як повідомляв УНН, у Закарпатській області внаслідок ДТП за участю автомобіля на еврономерах  одна людина загинула, троє отримали травми. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області автомобіль, яким керував нетверезий чоловік, збив вагітну жінку з візком, у якому сиділа дворічна дитина.

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