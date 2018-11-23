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П'яний водій збив вагітну жінку з дитячим візочком

П'яний водій збив вагітну жінку з дитячим візочком

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Дніпропетровській області автомобіль, яким керував нетверезий чоловік, збив вагітну жінку з візком, у якому сиділа дворічна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління Нацполіції.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада о 9:13 на вул. Олександрійській м. П’ятихатки Дніпропетровської області. Внаслідок наїзду 31-річна жінка, яка перебуває на 8-му місяці вагітності, отримала відкриту черепно-мозкову травму та була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Її дворічний син, який сидів у дитячому візку, отримав незначні забої. Він також доставлений до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

Одразу після ДТП поліцейські провели освідування 50-річного водія на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння та затримали його. Вміст алкоголю в його крові склав 2,22 проміле.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Одеській області жінка потрапила під колеса двох автомобілів, внаслідок чого загинула. Трагедія сталася на очах її 19-річної доньки.

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