Пьяный водитель сбил беременную женщину с детской коляской
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Днепропетровской области автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, сбил беременную женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления Нацполиции.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в 9:13 на ул. Александрийской г. Пятихатки Днепропетровской области. В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Сразу после ДТП полицейские провели освидетельствование 50-летнего водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения и задержали его. Содержание алкоголя в его крови составило 2,22 промилле.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового", – отметили в полиции.
Напомним, в Одесской области женщина попала под колеса двух автомобилей, в результате чего погибла. Трагедия произошла на глазах ее 19-летней дочери.