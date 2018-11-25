Через ожеледицю на Київщині сталося понад 120 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні через ожеледицю впродовж шести годин на дорогах Київської області сталося 123 дорожньо-транспортні пригоди. Про це УНН повідомив начальник Відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
“З обіду і станом на 18:00 у Київській області сталося 123 ДТП, з них — 14 з травмованими. Також одна людина загинула, але це було вранці — до 12:00, коли почалася сильна ожеледь”, — сказав Жукович.
Він зазначив, що зараз поліція організовуватиме супроводження виїзду комунальної техніки для посипання доріг уночі, оскільки синоптики заявляють, що під ранок ситуація на автошляхах ще більше погіршиться, ніж вона є зараз.
Нагадаємо, сьогодні з ранку через сильну ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс.
Як повідомляв УНН, КП “Київавтодор” закликав водіїв 26 листопада утриматися від поїздок на власних авто у зв’язку зі снігом та ожеледицею.