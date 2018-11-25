Из-за гололеда в Киевской области произошло более 120 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня из-за гололеда в течение шести часов на дорогах Киевской области произошло 123 дорожно-транспортных происшествия. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"С обеда и по состоянию на 18:00 в Киевской области произошло 123 ДТП, из них - 14 с травмированными. Также один человек погиб, но это было утром - до 12:00, когда начался сильный гололед", - сказал Жукович.
Он отметил, что сейчас полиция будет организовывать сопровождение выезда коммунальной техники для посыпки дорог ночью, поскольку синоптики заявляют, что под утро ситуация на автодорогах еще больше ухудшится, чем она есть сейчас.
Напомним, сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс.
Как сообщал УНН, КП "Киевавтодор" призвал водителей 26 ноября воздержаться от поездок на собственных авто в связи со снегом и гололедом.