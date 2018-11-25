Из-за гололеда в Киевской области произошло более 120 ДТП

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92322 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104926 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140214 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137651 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132912 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126680 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165425 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за гололеда в Киевской области произошло более 120 ДТП

Из-за гололеда в Киевской области произошло более 120 ДТП

Киев  •  УНН

 • 16676 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня из-за гололеда в течение шести часов на дорогах Киевской области произошло 123 дорожно-транспортных происшествия. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"С обеда и по состоянию на 18:00 в Киевской области произошло 123 ДТП, из них - 14 с травмированными. Также один человек погиб, но это было утром - до 12:00, когда начался сильный гололед", - сказал Жукович.

Он отметил, что сейчас полиция будет организовывать сопровождение выезда коммунальной техники для посыпки дорог ночью, поскольку синоптики заявляют, что под утро ситуация на автодорогах еще больше ухудшится, чем она есть сейчас.

Напомним, сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс.

Как сообщал УНН, КП "Киевавтодор" призвал водителей 26 ноября воздержаться от поездок на собственных авто в связи со снегом и гололедом.

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