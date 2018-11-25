Через ожеледицю у Житомирі відмінено понад 30 автобусних міжміських рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні через сильну ожеледицю у Житомирі із близько 200 автобусних рейсів відмінено відправлення та прийняття - 37 рейсів. Відповідна інформація розміщена на сайті автовокзалу, передає УНН.
Із вказаної кількості відмінено прибуття 3 рейсів з Києва і 3 – у напрямку столиці.
Нагадаємо, сьогодні з ранку через сильну ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс.
Крім того, у Житомирі через ожеледицю на маршрут не вийшов комунальний транспорт міста.
Додамо, що у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде переважно без опадів.