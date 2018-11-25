У Житомирі через ожеледицю не працює комунальний транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Житомирі через ожеледицю на маршрут не вийшов комунальний транспорт міста. Про це у Facebook повідомив начальник автобусного парку комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Роман Мусійчук, передає УНН.
“У зв’язку з ожеледицею та обледенінням доріг комунальний транспорт автобусів не вийшов на лінію згідно запланованих графіків. Комунальні служби працюють з 4 ранку, як тільки вони справляться з ситуацією — транспорт буде випущено на лінію”, — повідомив Мусійчук.
Нагадаємо, сьогодні з ранку через сильну ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс.
Додамо, що у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде переважно без опадів.